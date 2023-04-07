SON DAKİKA HABERİ: İsrail'den Gazze ve Lübnan'a saldırı

İsrail ordusu, saldırıların Hamas'ın güvenlik ihlallerine karşı gerçekleştirildiği, bölgede yaşanan olaylardan Hamas'ı sorumlu tuttuğu belirtildi.



Saldırıda henüz can kaybı ya da yaralanan kimsenin olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

LÜBNAN'A SALDIRI BAŞLATILDI

Gazze'ye yönelik hava saldırısının ardından İsrail'in ikinci hedefi Lübnan oldu.

İsrail ordusu Lübnan’a saldırı başlattığını duyurdu.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail ordusu şimdi Lübnan’a saldırıyor. Ayrıntıları daha sonra açıklayacağız.” ifadelerine yer verildi.



Açıklamada başka detaya yer verilmedi.



Öte yandan Lübnan basını İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyinde yer alan Filistin mülteci kampı er-Reşadiye yakınlarında bir alanı bombaladığını yazdı.



NETANYAHU: İSRAİL'İN KARŞILIĞI AĞIR BEDEL ÖDETECEK

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, abluka altındaki Gazze'ye saldırısı sırasında sona eren güvenlik kabinesi toplantısının ardından "İsrail'in bu gece ve gelecekteki karşılığının düşmanlarına ağır bedel ödeteceğini" söyledi.

Savunma Bakanı Yoav Gallant da "güvenlik birimlerinin her alanda tam hazırlıklı olduğunu ve her türlü tehdide nasıl karşılık vereceklerini bildiklerini" söyledi.



GAZZE'DEN İSRAİL'E ROKET SALDIRISI

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne düzenlediği hava saldırılarına karşı Gazze’den İsrail’e roket saldırıları düzenledi.



İsrail ordusu, yaptığı yazılı açıklamada, abluka altındaki Gazze’den İsrail sınırındaki yerleşimlere roketler fırlatıldığını duyurdu.



Açıklamada, Gazze’den fırlatılan yedi roketin hepsinin havada imha edildiği kaydedilirken, saldırılarda can kaybı yaşanmadığı belirtildi.



Açıklamada ayrıca, Gazze Şeridi çevresindeki İsrail yerleşim birimleri çevresinde uyarı sirenleri çalındığını belirtildi.

