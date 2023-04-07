SON DAKİKA HABERİ: İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

İsrail ordusu, saldırıların Hamas'ın güvenlik ihlallerine karşı gerçekleştirildiği, bölgede yaşanan olaylardan Hamas'ı sorumlu tuttuğu belirtildi.



Saldırıda henüz can kaybı ya da yaralanan kimsenin olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.



NE OLMUŞTU?



İsrail ordusu, Lübnan’dan ülkenin kuzey bölgelerine bir dizi roket atıldığını ve ülkenin kuzey bölgelerinde uyarı sirenlerinin devreye girdiğini duyurmuştu.



İsrail Dışişleri Bakanlığı, saldırıda 34 roket fırlatıldığını bildirmiş ve Hamas'ı sorumlu tutmuştu.



İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee de topraklarından İsrail'e roket atılmasının sorumluluğunun Lübnan hükümetine ait olduğunu belirtmişti.



Yaklaşık iki ay sonra güvenlik kabinesini toplayan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "İç tartışmalar düşmanlarımıza karşılık vermemize engel olmayacak" demişti.