SON DAKİKA HABERİ: İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

Son dakika haberi! İsrail ordusu, Lübnan'dan atılan bir dizi roketin ardından yaşanan gelişmelerin ardından abluka altındaki Gazze’ye saldırı başlattı.
İsrail ordu sözcülüğü, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırı başlattığını belirtti.
İsrail savaş uçaklarının Gazze'de bazı hedeflere bir dizi hava saldırıları düzenlediği bildirildi.
Gazze ve çevresinden sorumlu İsrail ordusu merkez komutanlığında alarm durumuna geçildiği aktarıldı.
Gazze'nin Beyt Hanun ve Han Yunis bölgelerinde 2021'de İsrail ordusu tarafından vurulan iki tünelin yeniden hedef alındığı ve etkisiz hale getirildiği paylaşıldı.
Ayrıca, abluka altındaki Gazze şeridindeki Hamas'a ait kuzey ve merkezdeki iki silah deposunu vurulduğu belirtildi. Sosyal medyada, bölgede büyük patlamaların yaşandığı görüntüler paylaşıldı.
İsrail ordusu, saldırıların Hamas'ın güvenlik ihlallerine karşı gerçekleştirildiği, bölgede yaşanan olaylardan Hamas'ı sorumlu tuttuğu belirtildi.
Saldırıda henüz can kaybı ya da yaralanan kimsenin olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.
NE OLMUŞTU?
İsrail ordusu, Lübnan’dan ülkenin kuzey bölgelerine bir dizi roket atıldığını ve ülkenin kuzey bölgelerinde uyarı sirenlerinin devreye girdiğini duyurmuştu.
İsrail Dışişleri Bakanlığı, saldırıda 34 roket fırlatıldığını bildirmiş ve Hamas'ı sorumlu tutmuştu.
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee de topraklarından İsrail'e roket atılmasının sorumluluğunun Lübnan hükümetine ait olduğunu belirtmişti.
Yaklaşık iki ay sonra güvenlik kabinesini toplayan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "İç tartışmalar düşmanlarımıza karşılık vermemize engel olmayacak" demişti.