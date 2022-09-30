İsveç Türkiye'ye fiili silah ambargosunu kaldırdı

Son dakika haberi! İsveç Stratejik Ürünler Müfettişliği (ISP) tarafından yapılan açıklamada, 2019'dan bu yana yürürlükte olan yasağın tersine çevrildiği ve Türkiye'ye askeri teçhizat ihracatı için izin verileceği duyuruldu.



Türkiye'ye yönelik fiili silah ambargosunun kaldırılmasının İsveç'in NATO'ya katılma isteğiyle bağlantılı olduğu belirtildi. İskandinav ülkesi, NATO'ya katılması için Türkiye'nin istediği talepleri yerine getirmesi gerekiyordu.



Bununla birlikte, ISP üçüncü çeyrekte Türkiye için bazı ürünlere ihracat izinlerinin hali hazırda verilmeye başlandığını bildirdi, ancak gizliliği gerekçe göstererek hangi şirketlere veya ürünlere izin verildiğini açıklamadı.



Diğer taraftan İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, geçen Çarşamba günü NATO'ya üyelik görüşmeleri için bir heyetin önümüzdeki hafta Türkiye'ye geleceğini duyurmuştu.



SATIŞLAR 2019'DA DURMUŞTU

2019 yılı ekim ayında Türkiye'nin PYD kontrolü altındaki bölgeye sınır ötesi operasyonu düzenlemesinin ardından Dışişleri Bakanı Ann Linde, bu operasyonun uluslararası hukuka aykırı olduğunu öne sürmüş ve 15 Ekim 2019'da ISP, Türkiye'ye silah satışlarına verilen lisansların iptal edildiğini açıklamıştı.



Öte yandan, Milli Savunma Bakanlığı, 26 Mayıs'ta Pençe- Kilit Operasyonu kapsamında tespit edilen mağaralarda çeşitli çapta silah ve mühimmatın yanı sıra İsveç yapımı tanksavar silahı AT-4 de ele geçirildiğini duyurmuştu. İsveç ise, PKK'ya silah satışına kesinlikle onay vermediğini belirterek durumu inkar etmişti.