SON DAKİKA HABERİ: Kıbrıs görüşmelerinden sonuç çıkmadı: 'Egemen eşitlik' vurgusu

Son dakika haberi!

Üç gün boyunca Cenevre’de düzenlenen Kıbrıs müzakereleri sona erdi.



Cenevre’de gerçekleştirilen Kıbrıs müzakereleri sona erdi. Görüşme sonrası KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıklamalarda bulundu.



KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Karşı taraf üstünlükleri kendi lehine kullanıyor” derken, “Rum tarafı kendi isteğinin gerçekleşmesini istiyor” ifadelerini kullandı.



Tatar, “Egemen eşitliği kabul edilmesini istiyoruz” derken “Rum Kesimi'nin amacı, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin devamı ve anayasal değişiklikle Kıbrıslı Türklerin buna yama edilmesidir" şeklinde konuştu.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise, ”KKTC’ye tam destek verdik. KKTC Cumhurbaşkanı Tatar’a kararlı duruşu ve liderliği için teşekkür ediyorum” derken, “Rum yönetimi lideri yeni bir vizyon getiremedi” ifadelerini kullandı.

'EGEMEN EŞİTLİK' VURGUSU



Çavuşoğlu, “Egemen eşitlik tanınırsa yeni bir süreç başlayabilir” derken, “Üst perdeden konuşmaya çalıştılar ancak bizden gereken cevabı aldılar” şeklinde konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, Rum yönetimi liderinin gündemi değiştirmeye çalıştığının altını çizerken, ""Kıbrıs'ta iki devletli bir çözüm önerisine destek vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Açıklamalar sonrası soruları yanıtlayan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, görüşmelerde “Halkım zaten egemen, bunun kabul edilmesini istiyorum dedim” derken, “Haklarımızı aramaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.



Çavuşoğlu ise, “Birleşmiş Milletler birkaç ay sonra yeni 5+1 toplantısı hedefliyor” ifadelerini kullandı.

BM GENEL SEKRETERİ: ORTAK ZEMİN BULAMADIK



Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Guterres Kıbrıs müzakereleri ile ilgili geçtiğimiz saatlerde açıklamalarda bulunmuştu. Genel Sekreter, "Kıbrıs sorunun çözümü için resmi görüşmelerin başlaması için yeterli ortak zemin bulamadık" ifadelerini kullanmıştı.

son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...