SON DAKİKA HABERİ: Libya'da ateşkes zorda

SON DAKİKA HABERİ: Libya'daki Hafter yanlısı Temsilciler Meclisi Başkanı Salih, "ateşkesin sona erdiğini” duyurdu.

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Libya'da ateşkes için taslak metin

Libya'da ateşkes için taslak metin

Son dakika haberi! Libya’daki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter yanlısı Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih, "ateşkesin sona erdiğini ve savaşın devam edeceğini” duyurdu.

Libya merkezli yerel bir televizyona konuşan Salih, Türkiye ve Rusya’nın 12 Ocak'ta yerel saatle 00.00’da hayata geçmek üzere yaptığı ateşkes çağrısına "Rusya Devlet Başkası Vladimir Putin’e saygılarından" dolayı olumlu yanıt verdiklerini söyledi.

Salih, açıklamasında "ateşkesin kendileri için sona erdiğini savaşın devam edeceğini" kaydetti.

Trablus'taki çatışmalarda başarı elde edememelerine dair ise Salih, "Türkiye'nin müdahalesi Trablus'un geri alınması savaşında sonuç elde etmemizi geciktirdi" ifadelerini kullandı.

Bölgedeki AA muhabiri, başkent Trablus’ta henüz sıcak çatışmaların başladığına dair bir iz görülmediğini paylaştı

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