Belarus Devlet Başkanı yeniden seçimi şartlı olarak kabul etti

Son dakika haberi! Lukaşenko, Minsk’te devlet fabrikalarından birini ziyaretinde kendisinin yeniden cumhurbaşkanı seçilmesini protesto edenlere yönelik yaptığı konuşmada, ülkede yeni anayasa taleplerine ilişkin açıklamada bulundu.



Yeni anayasanın referandumla kabul edileceğini belirten Lukaşenko, muhaliflerin de karşı olmayacağı yeni bir anayasa hazırlanması gerektiğini vurguladı.



Lukaşenko, "Bu bir referandumla kabul edilmelidir. Çünkü bir önceki anayasayı referandumla kabul ettik. İsterseniz yeni anayasaya göre cumhurbaşkanlığı, parlamento ve yerel seçimleri yapalım" ifadesini kullandı.



MUHALEFET SEÇİMLERİNE HİLE KARIŞTIĞINI İDDİA EDİYOR

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, sabah yaptığı konuşmada, baskı altında kendisinden kimsenin yeniden seçim yapılması kararı almasını beklememesini söylemişti.



Geçen hafta Belarus'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimini Lukaşenko'nun kazandığının ilan edilmesinden sonra protestolar başlamıştı.



Muhalefet, hile karıştığını iddia ettiği seçimlerin yenilenmesini istemişti. Belarus Merkez Seçim Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı seçimlerini Aleksandr Lukaşenko'nun yüzde 80,1 oyla kazandığı, en yakın rakibi Svetlana Tikhanovskaya'nın oylarının ise yüzde 10,12'de kaldığı duyurulmuştu.



PROTESTOLARDA GÖZALTINA ALINAN TAMAMI SERBEST BIRAKILDI



Öte yandan, Belarus Başsavcılığı, ülkede düzenlenen izinsiz protesto eylemlerinde gözaltına alınanların neredeyse tamamının serbest bırakıldığını duyurdu.



Belarus’ta 9 Ağustos’ta yapılan devlet başkanlığı seçimlerinin kesin olmayan sonuçlarına göre, Lukaşenko’nun kazandığının açıklanmasından sonra ülkede protesto gösterileri başlamıştı.

Seçim gecesi başlayan ve 13 Ağustos’a kadar devam eden izinsiz protesto gösterilerinde bir kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi yaralanmış, 6 bin 700’den fazla kişi gözaltına alınmıştı.

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