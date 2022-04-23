SON DAKİKA HABERİ: Milli Savunma Bakanı Akar, Ukraynalı mevkidaşıyla görüştü

SON DAKİKA HABERİ: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile görüştü. Görüşmede Ukrayna limanlarında bekleyen ticari gemilerimiz ile A400 uçaklarımızın Türkiye'ye emniyetle ulaşımının sağlanması konuları üzerinde duruldu.

Haberler - ntv.com.tr 23.04.2022 - 15:28

SON DAKİKA HABERİ: Milli Savunma Bakanı Akar, Ukraynalı mevkidaşıyla görüştü

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile telefon görüşmesinde, bir an önce ateşkes ilan edilmesinin önemini ifade etti.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ile telefonda görüştü.

Görüşmede, Akar tarafından bir an önce ateşkes ilan edilmesinin önemi belirtildi. TSK'ye ait A400M uçakları ile Ukrayna limanlarında bekleyen ticari gemilerin Türkiye'ye emniyetle ulaşımının sağlanması konuları üzerinde duruldu.

Ayrıca Akar tarafından Türkiye'nin Ukrayna'ya insani yardım için üzerine düşeni yapmaya devam edeceği bir kez daha vurgulandı.

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