SON DAKİKA HABERİ: Milli Savunma Bakanı Akar’dan Ermenistan açıklaması

SON DAKİKA HABERİ: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Bizim temennimiz Ermenistan'ın ateşkese uyması, herhangi bir yanlışlık yapmaması ve bölgede ateşkesin kalıcı hale gelmesi, istikrarın sağlanmasıdır” dedi.

DHA 15.09.2021 - 12:16

SON DAKİKA HABERİ: Milli Savunma Bakanı Akar’dan Ermenistan açıklaması

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