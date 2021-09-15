SON DAKİKA HABERİ: Milli Savunma Bakanı Akar’dan Ermenistan açıklaması
SON DAKİKA HABERİ: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Bizim temennimiz Ermenistan'ın ateşkese uyması, herhangi bir yanlışlık yapmaması ve bölgede ateşkesin kalıcı hale gelmesi, istikrarın sağlanmasıdır” dedi.
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