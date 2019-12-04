SON DAKİKA HABERİ: NATO: Baltık ülkelerinin savunma planı kabul edildi

Londra Deklarasyonu'nun açıklanması sonrası NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg basın toplantısı düzenledi.



"NATO'nun YPG'yi nasıl tanımlayacağı ele alınmadı" diyen NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "S-400'ler NATO sistemine hiçbir zaman entegre olamaz" şeklinde konuştu. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Baltık ülkeleri ve Polonya ile ilgili savunma planının kabul edildiğini de belirtti.



Stoltenberg'in açıklamalarından satırbaşları şöyle:



"Üyelerimiz iletişim alt yapısının güvenliği konusunda mutabık kaldılar. Müttefiklerimiz aynı zamanda ortak yük paylaşımı konusunda görülmemiş iş birliği yaptı. Avrupa ve Kanada 130 milyar dolarlık yatırım yaptı. Bu tarihte görülmemiş bir rakamdır. NATO'yu güçlendirecektir."



"Enerji alt yapımızın korunması ve teknolojik üstünlüğümüzü korumak için önemli kararlar alındı."



"Rusya ile ilgili önemli tartışmalar yapıldı. Rusya ile iletişim kanallarının açık kalmasına karar verildi. Etkin silahsızlanma için çabalarımıza devam etme kararı aldık."

"Çin'in yükselişi ele alındı. Bizim güvenliğimize etkileri düşünüldü. Liderler ittifak olarak birlikte karar vermemiz gerektiği görüşünü bildirdi."



"NATO değişen dünya ile birlikte değişmeye devam etmektedir. Bu anlamda yeni bir süreç başlatarak NATO'nun siyasi boyutunu güçlendirmek için adımlar atmaya karar verdik."



"İlk 70 yılımızı geride bırakmanın gururuyla geleceğe bakıyoruz."

"Tüm müttefiklerimizi korumak için planlarımız mevcut. Daha fazla güçlerimiz de hazır bulunuyor. Baltık ülkeleri ve Polonya'da askerlerimiz doğu sınırında hazır bekliyor."



"İhtiyaç olursa daha fazla askerle müdahale edebileceğiz. İttifakın diğer bölgelerini savunmak için gerekli planlar da yenileniyor. Bugün de Baltık ülkeleri ve Polonya'nın planlarını yenilemiş bulunuyoruz. Baltık ülkeleri, Polonya'nın savunma planı yenilendi."

"NATO olarak güçlü olmamız gerekiyor. Güçlü bir şekilde silahsızlanma konusunda Rusya ile masaya oturabiliriz. Rusya'nın ihlalleri endişe yaratıyor."

"NATO geleneksel olarak önce Sovyetler sonra Rusya'ya odaklanmıştır. İlk kez Çin konusunda analizler yapıldı. Çin'den kaynaklanan sorunları değerlendirdik. Hepimiz şunu kabul edebiliriz. Çin'in ekonomik yükselişi ekonomik fırsatlar da sunuyor. Ama Çin'in yeni ve teknolojik silahlara büyük yatırımlar yaptığını da biliyoruz."

"Bizim konuşmamız gereken silahsızlanma anlaşmalarına Çin'in nasıl entegre edileceği konusu önemli. Çin önemli anlaşmaların parçası. Yapmamız gerekenlerden biri silahsızlanma anlaşmasının gözden geçirilmesi."

"Tüm ittifak üyelerimizin yenilenmiş güvenlik planları üzerinde anlaşmaları önemli. Bu ittifakı ilerletebildiğimizi gösteriyor. Tüm müttefiklerimiz 5. maddeye bağlılıklarını yinelediler. Bizim birinci amacımız savaş açmak değil barıştır. Savaşları engellemektir. Bunun en iyi yolu çelik gibi bir kenetlenmedir. Bir müttefike saldırıldığında bu ittifaktan karşılık görmek demektir."

LİTVANYA: TÜRKİYE NATO'NUN BALTIK PLANI'NA ONAY VERDİ



Litvanya Cumhurbaşkanlığı da, "Türkiye NATO'nun Baltık Planı'na onay verdi" açıklaması yapmıştı.

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