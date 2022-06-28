SON DAKİKA HABERİ: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesine ilişkin açıklama

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Liderler Zirvesi öncesi gerçekleştirdiği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Stoltenberg, “Erdoğan ile bugünkü görüşmede ilerleme kaydetmeyi umuyoruz” diye konuşurken, “Ukrayna tahılı krizi konusundaki çabalarından ötürü Türkiye'ye müteşekkirim” ifadelerini kullandı.

STOLTENBERG: YÜKSEK ÖNEME SAHİP BİR TOPLANTI OLACAK

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İspanya'nın başkenti Madrid'deki NATO Zirvesi'nin yüksek öneme sahip bir toplantı olacağını söyledi.



Stoltenberg, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile 28-30 Haziran'da Madrid'de NATO Zirvesi'nin yapılacağı IFEMA Fuar Merkezi'ni gezdikten sonra basına açıklama yaptı.



İspanya'ya ev sahipliğinden ve NATO'ya yaptığı katkılardan dolayı teşekkür eden Stoltenberg, Madrid zirvesinin çok önemli tarihi bir toplantı niteliği taşıdığını belirtti.



Stoltenberg, Madrid'deki NATO Zirvesi'nde, ittifakın "daha tehlikeli ve daha az öngörülebilir bir dünyada" önündeki yol haritası olacak Stratejik Konsept belgesinin kabul edileceğini söyledi.



Caydırıcılık ve güvenlik konusunda daha fazla yüksek hazırlıklı kuvvetin bulundurulacağı ciddi bir değişim üzerinde uzlaşı sağlanacağını aktaran Stoltenberg, ayrıca Rusya ile savaşan Ukrayna'ya kapsamlı destek paketi için anlaşmaya varılacağını, Ukrayna'ya desteğin devam edeceğini bildirdi.



Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurularının da ele alınacağını, bu konuda ilerleme sağlamak istediklerini, ayrıca NATO'nun savunmaya daha fazla yatırım yapmak istediğini kaydetti.



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