SON DAKİKA HABERİ: NATO Türkiye'nin talebiyle olağanüstü toplanıyor

son dakika haberi! NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg İdlib'de Suriye rejimi saldırısında 33 Türk askerinin şehit edilmesi sonrası Twitter üzerinde bir açıklama yaptı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Twitter'dan, Türkiye'nin talebi üzerine NATO'nun Kuzey Atlantik Anlaşması'nın 4'üncü maddesinin işletildiğini duyurdu.



Genel Sekreter, Kuzey Atlantik Konseyi'nin daimi temsilciler düzeyinde toplanarak Suriye'deki gelişmeleri görüşeceğini aktardı.

Today, the #NATO Council meets at Turkey’s request to consult under Article 4 of NATO’s founding Washington Treaty on the situation in Syria: https://t.co/mwiEZfNGE3