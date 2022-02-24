SON DAKİKA HABERİ: NATO’dan Rusya’ya ’askerleri çek’ çağrısı

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, büyükelçilerle görüşmesinin ardından Rusya'nın Ukrayna'ya yaptığı saldırılar ile ilgili açıklamada bulundu.

Stoltenberg, “Avrupa’nın güvenliği için çok önemli bir an” derken, “Rusya’yı acilen askeri güçlerini çekmeye çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.

Genel Sekreter, “Uluslararası hukuk ihlal edildi. Rusya çok ciddi sonuçlarla karşı karşıya"şeklinde konuştu.

Jens Stoltenberg'in açıklamalarından satır başları:

NATO hava sahası 100 savaş uçağı ile korunuyor. Bir müttefike yapılan saldırı, ittifakın tepkisini tetikleyecektir. NATO tarihteki en büyük birlik. İttifakın üst düzey askeri komutanın talebi üzerine savunma planlarını etkinleştirmeye karar verdi. Önümüzdeki günlerde NATO'nun doğu kanadına daha fazla asker gelecek. Rusya siyasi diplomasi kapısını kapattı, bu konuda çok üzgünüz. Bu işgal sürpriz değil. Uyarılarını aylarıdır yapıyoruz. Ukrayna'da NATO birlikleri yok ve asker gönderme planımız da yok. Bu işgalden sonra artık yeni bir Avrupa olacak.

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