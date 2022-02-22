SON DAKİKA HABERİ: NATO’dan Ukrayna açıklaması: Rusya saldırıya hazırlanıyor

Son dakika haberi!

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya-Ukrayna krizi ve Putin'in iki bölgenin bağımsızlığını kabul etmesi üzerine açıklamalarda bulundu.

Stoltenberg, “Ukrayna’ya yardım etmeye devam edeceğiz” derken, "Bölgede 120 gemimiz bekliyor" diye konuştu.

Genel Sekreter, “Rusya güç kullanmayı seçerse büyük bedel ödeyecek" ifadelerini kullanırken, "Rusya zaten Ukrayna'yı 2014'te işgal etti" dedi.

'RUSYA İŞGAL PLANINDAN VAZGEÇMEDİ'

"Rusya'nın 150 binden daha fazla askeri var" diyen Stoltenberg, Rusya'nın ayrılıkçı yerleşim bölgelerinin bağımsızlığını tanıdığından beri Ukrayna'yı tam ölçekli bir işgal planından vazgeçmediğini söyledi.

Stoltenberg düzenlediği basın toplantısında, "Her gösterge, Rusya'nın Ukrayna'ya tam ölçekli bir saldırı planlamaya devam ettiği yönünde" derken, "Rusya'ya geri adım atması için çağrıda bulunmaya devam ediyoruz, saldırmamak için asla geç değildir" diye konuştu.

Stoltenberg, "Gerçek bir topyekün savaş riski var" şeklinde konuştu.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

