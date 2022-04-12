SON DAKİKA HABERİ: New York  metrosunda silahlı saldırı

ABD'nin New York şehrinde, yerel saatle sabah 8.30 sularında Sunset Park'taki 36. cadde Brooklyn metro istasyonuna silahlı saldırı düzenlendi.

İşe gidiş saatlerinde düzenlenen silahlı saldırı sırasında metro istasyonunun kalabalık olduğu belirtilirken, en az 5 kişinin vurulduğu aktarıldı.

EN AZ BEŞ KİŞİ VURULDU, EN AZ 13 KİŞİ YARALANDI

New York İtfaiye Departmanı (FDNY), Sunset Park'taki 36. cadde Brooklyn metro istasyonunda patlayıcılar tespit edildiğini söylerken, 5'i silahla olmak üzere en az 13 kişinin yaralandığını açıkladı.

FDNY, 13 kişinin çevredeki hastanelere nakledildiğini bildirdi.

New York polisi (NYPD), saldırganın gaz maskesi ve işçi tulumu giydiğini söylerken, rastgele ateş açtığını ve daha sonra kaçtığını duyurdu.



Bir NYPD sözcüsü yaptığı açıklamada, "Bir soruşturma nedeniyle, Brooklyn'deki 36. cadde ve 4. cadde bölgesinden kaçının" ifadelerini kullandı.

'PATLAMAMIŞ MADDELER SİS BOMBASI'

New York itfaiyesi olay yerinde çok sayıda patlamamış madde bulunduğunu, ancak hepsinin sis bombası olduğunu söyledi.



Metro istasyonundan duman yükselirken, New York polisi aktif patlayıcı bulunmadığını söyledi.



Görgü tanıkları ise, hem peronda hem de vagonda yaralılar olduğunu, rayların da ateşe verildiğini söyledi.

NEW YORK METROSUNDAKİ SALDIRI ANI..

