SON DAKİKA HABERİ: Pakistan'da 107 yolcu taşıyan uçak yerleşim alanına düştü

Son dakika haberi! Pakistan'da Lahor-Karaçi seferini yapan bir yolcu uçağı Karaçi Havalimanı yakınlarında bir yerleşim alanına düştü. Uçakta 107 yolcu ve mürettebat bulunuyordu.

Pakistan Uluslararası Havayolları'na na ait PK-303 sefer sayılı Airbus A320 tipi yolcu uçağı Karaçi Cinnah Uluslararası Havalimanı yakınında yerleşim alanına düştü.

Pakistanlı yetkililer, inişten bir dakika önce uçakla iletişimin kesildiğini açıkladı. Kaza sonrası bölgede birçok evin hasar gördüğü belirtiliyor.



Kaza sonrası kurtarma ekipleri bölgeye ulaştı. Can kaybının daha fazla olmasından endişe ediliyor.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...