SON DAKİKA HABERİ: Reuters: İdlib'de Türk-Rus ortak devriyesi sırasında bombalı saldırı düzenlendi

SON DAKİKA HABERİ: Reuters haber ajansı İdlib'de Türk-Rus ortak devriyesi sırasında bombalı saldırı düzenlendiği bilgisini geçti. Saldırıda üç Rus askerinin yaralandığı bildirildi.

14.07.2020 - 11:27 | Son Güncelleme : 14.07.2020 - 11:51

SON DAKİKA HABERİ: Reuters: İdlib'de Türk-Rus ortak devriyesi sırasında bombalı saldırı düzenlendi

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İdlib'de Türkiye ve Rusya'nın ortak askeri devriyesi sırasında bombalı saldırı düzenlendi.

Reuters haber ajansının Rus kaynaklara dayandırdığı bilgilere göre saldırıda üç Rus askeri yaralandı.

Rus tarafı saldırının Suriyeli militanlarca düzenlendiğini aktardı. 

TÜRKİYE - RUSYA ORTAK ASKERİ DEVRİYELERİ

Türkiye ve Rusya, İdlib ateşkes mutabakatının ardından ortak askeri devriyelere başlamıştı. 

İlk devriye 15 Mart tarihinde M4 karayolunda yapılmıştı. 

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

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