Rusya Dışişleri Bakanlığı: Türkiye'de barış görüşmeleri yapılması için resmi bir teklif almadık

Son dakika haberi! NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in açıklamalarının ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı bir basın açıklaması yayınlandı.

Yapılan açıklamaların ardından şu ifadelere yer verildi:

"ABD'den çelişkili sinyaller almaya devam ediyoruz. Moskova her düzeyde diplomasiye açık. Ancak, Rusya Türkiye'de barış görüşmeleri yapılması için diplomatik kanallardan resmi bir teklif almadıBatı'nın yanlış barış çağrılarının ardında Rusya'yı alt etmek istemesi yatıyor. ABD, Zelenski'nin rejimini' ne kadar teşvik ederse, diplomatik bir çözüm bulması o kadar zor olur."

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova'nın her düzeyde diplomasiye açık olduğunu aktardı.

STOLTENBERG: PUTİN UKRAYNA'DA BAŞARISIZ OLUYOR

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, kısa bir süre önce Brüksel'de yaptığı konuşmada, Rusya ile savaşta "Ukrayna'nın momentuma sahip olduğunu" ve Batı ittifakının savaş ne kadar uzun sürerse sürsün Kiev'in yanında duracağını söylemişti.



.Stoltenberg, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna'da başarısız olduğunu belirterek, "Rusya'nın nükleer tehditleri sorumsuzca" demişti.