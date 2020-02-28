SON DAKİKA HABERİ: Rusya'dan İdlib açıklaması

SON DAKİKA HABERİ: Reuters'ta yer alan habere göre, Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Türk askeri olmaması gereken bölgede rejim jetlerince vuruldu" ifadesine yer verildi. Aynı açıklamada Rus uçaklarının Türk askerinin vurulduğu bölgede kullanılmadığı bilgisine yer verildi.
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