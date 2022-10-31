SON DAKİKA HABERİ: Rusya'dan tahıl koridoruyla ilgili yeni karar
SON DAKİKA HABERİ: Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz tahıl koridoru boyunca deniz ulaşımını askıya aldıklarını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ukrayna ordusunun tahıl koridorunu Rusya'ya yönelik askeri operasyonlarda kullanması nedeniyle bu koridordan gemi geçişleri kabul edilemez" denildi.
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