SON DAKİKA HABERİ: Stoltenberg: NATO hava savunması dahil Türkiye'ye destek veriyor

son dakika haberi! NATO'da Türkiye'nin talebinin ardından düzenlenen olağanüstü Suriye toplantısı sona erdi.

Toplantı sonrası açıklama yapan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "İdlib'de Beşşar Esad rejiminin saldırıları devam etmekte. 2018'deki ateşkese acilen geri dönülmeli ve İdlib'de mahsur kalan insanlara yardım gönderilmelidir. Türkiye bu çatışmalardan en fazla etkilenen NATO üyesidir. Türkiye ile NATO arasında iletişim yolları açık olacaktır. NATO hava savunması dahil Türkiye'ye destek veriyor" dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Tüm müttefikler başsağlığı diledi ve Türkiye ile tam dayanışma içinde olduklarını ifade etti" açıklaması yaptı.



Türkiye'nin İdlib konusunda NATO'yu bilgilendirmeye devam ettiğini belirten NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "NATO olarak pratikte de destek olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

NATO'nun halihazırda Türkiye'ye destek verdiğini ifade eden Stoltenberg, "Müttefikler, Türkiye için daha fazla ne yapılabileceğine bakıyor" dedi.



Stoltenberg, sabah saatlerinde Twitter'dan Türkiye'nin talebi üzerine NATO'nun Kuzey Atlantik Anlaşması'nın 4'üncü maddesinin işletildiğini duyurmuştu. İdlib'deki saldırının ardından Türkiye'nin talebi üzerine NATO'daki olağanüstü Suriye toplantısı yapmıştı.

Today, the #NATO Council meets at Turkey’s request to consult under Article 4 of NATO’s founding Washington Treaty on the situation in Syria: https://t.co/mwiEZfNGE3