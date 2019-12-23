SON DAKİKA HABERİ: Suudi Arabistan'da Kaşıkçı cinayeti davasında 5 idam

Son dakika haberi! Suudi Arabistan Başsavcılığı, Cemal Kaşıkçı cinayeti davasında 5 kişi hakkında idam kararı verildiğini açıkladı.

Başsavcılık 3 kişiyi de toplam 24 yıl hapis cezası verildiğini belirtti.



Kaşıkçı cinayetini yöneten isim olarak bilinen Suud el-Kahtani'ye Suud Başsavcılığı herhangi bir suçlama yöneltmedi. Kahtani ve İstanbul Başkonsolosu serbest bırakıldı.

Suudi Arabistan Başsavcılığı, Cemal Kaşıkçı cinayetinde görev alan eski İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmed Asiri'nin de serbest bırakıldığını açıkladı.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...