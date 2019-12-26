SON DAKİKA HABERİ: Trump: Türkiye İdlib'de ölümleri önlemek için çaba sarf ediyor

SON DAKİKA HABERİ: ABD Başkanı Donald Trump, Suriye, Rusya ve İran'a İdlib'deki saldırılarını durdurma çağrısı yaparak, "Türkiye, katliamı durdurmak için çalışıyor" ifadelerini kullandı.

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Son dakika haberi! ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'nin İdlib bölgesinde Esad rejimi ve Rusya'nın saldırılarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye, Rusya ve İran'a İdlib'deki saldırılarını durdurma çağrısı yaparak, "Türkiye, katliamı durdurmak için çalışıyor" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, resmi Twitter hesabı üzerinden, Beşşar Esad rejimi ve Rusya'nın İdlib'deki saldırılarına yönelik açıklamada bulundu.

ABD Başkanı Trump, "Rusya, Suriye ve İran, İdlib'de binlerce masum insanı öldürüyor veya öldürmek üzere, bunu yapmayın. Türkiye, katliamı durdurmak için çalışıyor" değerlendirmesini yaptı.

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