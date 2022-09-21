Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Rusya’nın nükleer silah kullanacağına inanmıyorum

Son dakika haberi! Alman Bild gazetesine konuşan Zelenski, Rusya'nın kısmi seferberlik ilanının ardından açıklamalarda bulundu.

Batı'nın Putin'in şantajlarına boyun eğmemesi gerektiğini vurgulayan Zelenski, Rusya’nın nükleer silah kullanacağına inanmadığını söyledi.

"Putin, Ukrayna'yı kendi askerlerinin kanında boğmak istiyor" diyen Zelenski, Ukrayna'nın kendi topraklarını özgürleştireceğinden emin olduğunu aktardı.

Ukrayna'nın Rusya'nın kontrolündeki olan bölgelerinde son durum.

PUTİN "HER TÜRLÜ SİLAHI KULLANMAYA HAZIRIZ" DEDİ



Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını desteklediklerini açıklayan Rusya Devlet Başkanı Putin, kısmi askeri seferberlik ilan etti. Kısmi askeri seferberlik ilanı bugünden itibaren geçerli olacak.



Batı'nın nükleer şantajına maruz kaldıklarını söyleyen Putin, toprak bütünlüğünü korumak için her türlü silahı kullanmaya hazır olduklarını da söyledi.