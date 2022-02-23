SON DAKİKA HABERİ: Ukrayna, Polonya ve Litvanya’dan ortak deklarasyon

Ukrayna, Polonya ve Litvanya, Kiev'de düzenledikleri toplantının ardından ortak deklarasyon yayımladı.

Polonya ve Litvanya, “Ukrayna AB adaylığı statüsünü hakediyor, destekliyoruz” derken, üç ülke liderleri uluslararası topluma Rusya’ya “sert” yaptırımların “hızla başlatılması” çağrısı yaptı.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda yaptığı açıklamada, Polonya'nın Rusya'nın doğu Ukrayna'daki iki ayrılıkçı bölgeyi tanıma kararını kınadığını ve eylemlerini tüm bölge ve Avrupa Birliği için bir tehdit olarak gördüğünü söyledi.

Kiev'de Ukrayna ve Litvanya cumhurbaşkanlarıyla ortak bir bildiri imzaladıktan sonra düzenlediği basın toplantısında Duda, "Rusya'nın eylemleri bizim için büyük endişe. Onları çok ciddiye alıyoruz" derken, "Sadece Ukrayna için değil, tüm bölgemiz, NATO'nun doğu kanadı ve bir bütün olarak AB için tehdit oluşturduklarına inanıyoruz" dedi.

Deklarasyonda, “Kuzey Akım 2” projesinin de bu yaptırımlara dahil edilmesi istenirken, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski “Kuzey Akım 2”nin askıya alınması kararının geri dönülmez olmasını talep etti.





