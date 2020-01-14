SON DAKİKA HABERİ: Ukrayna uçağıyla ilgili İran'da gözaltılar

SON DAKİKA HABERİ: İran düşürülen Ukrayna yolcu uçağıyla ilgili bazı kişilerin gözaltına alındığını duyurdu. Ruhani, "Silahlı güçlerimiz uçağın düşürülmesiyle ilgili hatalarını kabul etti" açıklaması da yaptı.

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İran'da 176 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasına tepkiler sürüyor.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani uçağın düşürülmesinin "affedilemez bir hata" olduğunu söyledi.

Ruhani, İran silahlı güçlerinin olaydaki hatalarını kabul etmesini iyi bir ilk adım olarak nitelendirdi.

Olayın dikkatlice araştırılması gerektiğini de belirten Ruhani, sadece bir kişinin sorumlu tutulamayacağını ifade ederek, "Sorumlular cezalandırılacak" dedi.

İran yargı sözcüsü Esmaili ise uçağın düşürülmesinde rolü olan bazı kişilerin gözaltına alındığını duyurdu.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau da uçağın düşürülmesiyle ilgili, "Bölgede tansiyon yüksek olmasaydı olayda ölenler şimdi hayatta olurlardı" dedi.

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Başkanı Oleksiy Danylov, İranlı üst düzey bir araştırmacının önümüzdeki günlerde Ukrayna'ya gideceğini duyurdu.

Danylov, İranlı araştırmacının uçağın kara kutularının kodunun çözülmesi için Ukrayna'daki laboratuvarın uygun olup olmadığını belirleyeceğini söyledi.

Ukrayna Başbakanlık Ofisi, Ukraynalı uzmanların Tahran'daki enkaz alanında inceleme yaparken çekilen görüntülerini de yayınladı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Batı ülkeleri ve İran arasında askeri bir çatışma istemediğini belirterek, "Bölgede tansiyonun düşürülmesi gerek" dedi.

İranlılar ise uçağın düşürülmesi nedeniyle Tahran yönetimine öfkeli. İranlı yetkililer Tahran'da hükümet karşıtı gösteri düzenleyen kalabalığa polisin gerçek mermiyle ateş açtığı iddialarını yalanladı.

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