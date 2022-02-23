SON DAKİKA HABERİ: Ukrayna’dan Rusya krizi ile ilgili açıklama

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kubela, ABD, New York'ta Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda konuştu.

Kubela, “Kan dökülmesini istemiyoruz” derken, “Hala diplomasi fırsatımız var" diye konuştu.

Ukrayna Dışişleri Bakanı, "Putin bir an önce durdurulmalı” derken, "Rusya diplomasi yoluyla durdurulmalı" diye konuştu. "Rusya kimliğimizi yok etmek" istiyor açıklaması yapan Kubela, "Rusya tüm dünyaya şantaj yapıyor. Dünya güvenliğimizi sağlamalı" sözlerini kullandı.

"RUSYA ASKERLERİNİ ÇEKMELİ"

Kubela'nın açıklamalarından diğer satırbaşları şöyle:

Krizin tırmanması ancak çekilen acıları artıracaktır. Maalesef bu Ukrayna ile sınırlı kalmayacak. Hızlı ve kararlı BM adımlarıyla bu tarihi mücadelede liderlik edilmeli. Rusya Ukrayna topraklarından askerlerini çekmelidir.



