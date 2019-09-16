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Suudi Arabistan'ın petrol şirketine yapılan saldırıların yankıları sürerken yeni bir saldırı tehdidi geldi.

Yemen'deki iç savaşın taraflarından İran destekli Husiler grubu Saudi Aramco'ya yapılan silahlı drone saldırısını üstlenmişti. Grup yeni bir açıklama yaparak bölgedeki şirketleri ve yabancıları uyardı.

Husiler tarafından yapılan açıklamada, "Suudi Arabistan petrol tesisi Aramco'da bulunan şirketleri ve yabancıları uyarıyoruz. Her an yeniden vurabiliriz" ifadeleri kullanıldı.

Suudi Arabistan'ın petrol şirketi Aramco'nun tesislerine yapılan saldırının ardından gözler bölgeye çevrildi.

Husiler saldırıyı üstlenirken Suudi Arabistan petrol üretiminin 2 tesiste geçici olarak durdurulduğunu açıkladı. Saldırıların ardından tesislerde yangın çıkmıştı. Bu duyurunun ardından küresel petrol fiyatları yükselişe geçerek varil başına 65 dolar oldu.

Washington saldırının arkasında İran'ın bulunduğunu söyledi ancak bu açıklamalar Tahran tarafından yalanlandı. Suudi Arabistan ise ABD'nin aksine İran'ı suçlamadı.

Saldırıyı üstlenen Husiler, yıllardır iç savaşın pençesinde olan Yemen'deki hükümet karşıtı taraflardan biri. İran destekli Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki Yemen koalisyonunun ağır hava saldırılarına maruz kalıyor.

Yemen'de Husilerin kontrolündeki bölgeden zaman zaman Suudi Arabistan'a füze saldırısı düzenleniyor. Riyad yönetimi çoğunlukla saldırıların hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini açıkladı.

PETROL FİYATLARINDA SUUDİ ARABİSTAN ETKİSİ