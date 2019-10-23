SON DAKİKA HABERİ: İngiltere'de bir TIR'da 39 ceset bulundu

Son dakika haberi! İngiliz polisi, ülkenin güneydoğusundaki Essex'de bir TIR'da 39 ceset bulundu.

İngiltere'nin Essex bölgesindeki Grays kasabasında Waterland Endüstri alanında bir TIR'la ilgili gece 01.40'ta ihbar yapıldı.



Güvenlik görevlilerinin bölgeye gitmesi sonrasında TIR'da 39 ceset bulundu. Cesetlerden 38'inin yetişkin, 1 cesedin ise çocuk olduğu belirtildi.





İngiliz polis, TIR'ın Kuzey İrlandalı 25 yaşındaki erkek sürücüsünün gözaltına alındığını açıkladı.

Açıklamada, kamyonun Bulgaristan'dan geldiği ve Britanya Adası'na Galler'deki Holyhead Limanı'ndan cumartesi günü giriş yaptığı belirtildi.



Aralarında 10'lu yaşlarında bir çocuğun da bulunduğu kurbanların kimliklerinin tespitine yönelik çalışma başlatıldı.



Ancak çalışmaların vakit alacağına dikkat çekiliyor.



İngiltere Başbakanı Boris Johnson olayı trajik olarak niteledi ve derin bir üzüntü duyduğunu söyledi.



Olayın insan kaçakçılığıyla bağlantılı olup olmadığı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.