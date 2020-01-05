SON DAKİKA: Irak Dışişleri, ABD Büyükelçisini devam eden hava saldırıları nedeniyle bakanlığa çağırdı

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Irak meclisi Amerikan askerlerinin ülkeden gönderilmesini görüşmek üzere olağanüstü toplandı. ABD'nin Bağdat büyükelçisi de Dişişleri'ne çağrıldı.





Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi Meclisi açılış konuşmasında, İranlı komutan Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi komutanı Mehdi El Mühendis'in öldürülmesini "siyasi suikast" olarak niteledi.

Irak'taki ABD askerlerinin ülkeden gönderilmesi için yönetime yetki verecek bir karar tasarısının gündeme gelebileceği belirtiliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'ta yaklaşık 5 bin askeri bulunuyor. Meclis oturumu başladığı sırada Amerika Birleşik Devletleri'nin Bağdat Büyükelçisi de Irak Dişişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

