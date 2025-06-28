SON DAKİKA: İran, Atom Enerjisi Kurumu başkanının ülkeye girişini yasakladı
Nükleer denetçilerin ülkeye girmesine izin vermeyeceğini açıklayan Tahran yönetimi, nükleer tesislere kamera yerleştirilmesini de reddetti.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Birleşmiş Milletler bünyesindeki Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun (IAEA) Başkanı Rafael Grossi'nin ülkeye girişini yasakladı.
Arakçi, ajansın nükleer tesislere kamera yerleştirilmesinin de reddedildiğini bildirdi.
Grossi, geçtiğimiz pazar günü BM Güvenlik Konseyi'nin acil toplantısına hitap etmiş, ajansın silah denetçilerinin İran'ın nükleer tesislerine geri dönmesi ve stoklarının hesabını vermesi gerektiğinde ısrar etmişti.
İran Meclis Başkan Yardımcısı Hamid Rıza Hacı Babayi de bugün yaptığı açıklamada, Grossi ve denetçilerinin İran'ın nükleer tesislerine erişimine artık izin verilmeyeceğini söyledi.
Hamadan'da düzenlenen anma etkinliğinde konuşan Hacı Babayi, “Sahte İsrail rejiminden elde edilen belgelerde tesis verilerimizi gördük” diyerek IAEA'yı İran'ın güvenliğini tehlikeye atmakla suçladı.
İran'ın Anayasası Koruyucular Konseyi, 25 Haziran'da IAEA ile iş birliğini durdurmak için meclisten gönderilen tasarıyı onaylamıştı.
"RADYASYON SEVİYELERİ NORMAL"
Grossi, 12 süren İsrail İran savaşında Amerikan uçakları tarafından vurulan İsfahan, Natanz ve Fordo nükleer tesislerindeki radyasyon seviyelerinde anormal bir durum olmadığını açıklamıştı.
Grossi dün yaptığı açıklamada, İran Nükleer Düzenleme Kurumu'ndan alınan bilgilere göre İsrail ve ABD'nin, İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırılarının, tesislerde lokal radyoaktif salınımlara ve lokal toksik etkilere neden olabileceğini, ancak tesis dışında radyasyon seviyelerinin arttığına dair bir rapor bulunmadığını yineledi.
Genel Direktör ayrıca Kapsamlı Koruma Anlaşması uyarınca İran'daki doğrulama faaliyetlerine devam etmeleri gerektiğini söylemişti.
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