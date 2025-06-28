SON DAKİKA: İran, Atom Enerjisi Kurumu başkanının ülkeye girişini yasakladı

"RADYASYON SEVİYELERİ NORMAL"



Grossi, 12 süren İsrail İran savaşında Amerikan uçakları tarafından vurulan İsfahan, Natanz ve Fordo nükleer tesislerindeki radyasyon seviyelerinde anormal bir durum olmadığını açıklamıştı.



Grossi dün yaptığı açıklamada, İran Nükleer Düzenleme Kurumu'ndan alınan bilgilere göre İsrail ve ABD'nin, İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırılarının, tesislerde lokal radyoaktif salınımlara ve lokal toksik etkilere neden olabileceğini, ancak tesis dışında radyasyon seviyelerinin arttığına dair bir rapor bulunmadığını yineledi.



Genel Direktör ayrıca Kapsamlı Koruma Anlaşması uyarınca İran'daki doğrulama faaliyetlerine devam etmeleri gerektiğini söylemişti.