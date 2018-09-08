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İran güçlerinin, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde (IKBY) faaliyet gösteren İran-Kürdistan Demokrat Partisi'ne (İKDP) ait bir kampa düzenlediği saldırıda aralarında üst düzey isimlerin de olduğu 16 İKDP'li öldü, yaklaşık 40 kişi yaralandı.



İKDP Konseyi Üyesi Kemal Kerimi, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğle saatlerinde İran tarafından İKDP siyasi bürosu ve çevresine birkaç füze saldırısı düzenlendiğini ifade etti.



Kerimi, saldırılarda 16 İKDP'linin öldüğünü ve 40 kişinin yaralandığını söyledi.



Kemal Kerimi ayrıca İKDP üst düzey yetkililerinden Mustafa Mevludi'nin sağlık durumunun iyi olduğunu aktardı.



İran'ın her zaman kendilerine tehditler savurduğunu belirten Kerimi, "İran, açık bir şekilde karargahlarımıza saldırı yapma tehdidinde bulunuyor. Bugünkü saldırının, toplantı esnasında yapılması tesadüf değil." dedi.



DEVRİM MUHAFIZLARI ORDUSU SALDIRININ GÖRÜNTÜLERİNİ YAYINLADI

Saldırının görüntülerini yayınlayan İran devlet televizyonu, Devrim Muhafızları Ordusunun, İKDP'nin merkez binasına füze saldırısı düzenlediğini duyurdu.



Devrim Muhafızları Ordusunun, İKDP merkezini karadan karaya 5 füze ile hedef aldığı belirtildi.