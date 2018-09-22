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İran'ın güneybatısındaki Ahvaz kentinde askeri geçit töreni sırasında düzenlenen terör saldırısında ilk belirlemelere göre en az 8'i asker 11 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.



Ahvaz kentindeki Kutsal Savunma Haftası kapsamında yapılan askeri geçit töreni sırasında terör saldırısı düzenlendi.



Yerel basındaki haberlerde, askeri üniformalı saldırganların geçin töreni yapan güvenlik güçlerine ateş açtıkları, 10 dakika süren saldırıda devrim muhafızlarına bağlı en az 8 askerin öldürüldüğü belirtildi. Yetkililer ölü sayısını 11 olarak açıkladı.



İran resmi ajansı IRNA ise saldırıda 30 kişinin yaralandığını, saldırganlardan 4 kişinin öldürüldüğünü duyurdu.

SALDIRIYI EL AHVAZİYE GERÇEKLEŞTİRDİ

İran Devrim Muhafızları Sözcüsü Ramazan Şerif, Ahvaz kentindeki askeri törene saldırının El Ahvaziye örgütü tarafından düzenlendiğini söyledi.

Şerif, İran-Irak savaşının yıl dönümü dolayısıyla İran'ın güneybatısındaki Ahvaz kentinde askeri geçit töreni sırasında gerçekleştirilen saldırıyı El Ahvaziye örgütünün yaptığını açıkladı.



İran'ın ISNA ajansında yer alan açıklamasında Şerif, bu grubun Suudi Arabistan tarafından desteklendiğini iddia etti.



El Ahvaziye adıyla tanınan Ahvaz Halkı Demokratik Cephesi, İran’ın güneybatısında bağımsız bir Arap idaresi kurmayı hedefleyen ayrılıkçı bir örgüt olarak biliniyor.

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