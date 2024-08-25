SON DAKİKA: İsrail, Hizbullah'ın büyük çaplı bombardımanını önlemek için Lübnan'a karşı saldırı başlattı

SON DAKİKA: İsrail, Hizbullah'ın geniş çaplı saldırılarını önlemek için Lübnan'a karşı saldırı düzenlediğini açıkladı. Hizbullah'ın İsrail topraklarına füze ve roket fırlatmaya hazırlandığını bildiren İsrail ordusu, şu anda Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah hedeflerini vuruyor. Ordu, Lübnan sakinlerine "derhal" bölgeyi terk etmeleri çağrısında bulundu.

SON DAKİKA: İsrail, Hizbullah'ın büyük çaplı bombardımanını önlemek için Lübnan'a karşı saldırı başlattı

, Hizbullah'ın geniş çaplı saldırılarını önlemek için 'a saldırı düzenlediğini açıkladı.

İsrail ordusunun (IDF) resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları şu anda İsrail Devleti vatandaşlarına yönelik yakın bir tehdit oluşturan Hizbullah terör örgütüne ait hedefleri vuruyor” denildi.

Açıklamada, “Saldırıların ardından ve IDF İç Cephe Komutanlığı'nın durum değerlendirmesine uygun olarak, İsrail'in belirli bölgelerindeki halk için hayat kurtarıcı kılavuzlar yayınlanacaktır” ifadeleri kullanıldı.

Ordu, Lübnan sakinlerine "derhal" bölgeyi terk etmeleri çağrısında bulundu.

IDF, Hizbullah'ın İsrail topraklarına roketler ve füzeler atmaya hazırlandığını ve ülkeni kuzeyinde sirenlerin çaldığını bildirdi.

İsrail basını, Tel Aviv'e tüm geliş ve gidiş uçuşlarının güvenlik gerekçesiyle durdurulduğunu açıkladı.

Hizbullah'tan henüz bir açıklama yapılmadı.

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