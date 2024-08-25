SON DAKİKA: İsrail, Lübnan'a önleyici saldırı başlattı | Hizbullah, Şükür suikastına karşılık İsrail'i vurdu

İsrail, Hizbullah'ın geniş çaplı saldırılarını önlemek için Lübnan'a saldırı düzenlediğini açıkladı.

İsrail ordusunun (IDF) resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları şu anda İsrail Devleti vatandaşlarına yönelik yakın bir tehdit oluşturan Hizbullah terör örgütüne ait hedefleri vuruyor” denildi.

Açıklamada, “Saldırıların ardından ve IDF İç Cephe Komutanlığı'nın durum değerlendirmesine uygun olarak, İsrail'in belirli bölgelerindeki halk için hayat kurtarıcı kılavuzlar yayınlanacaktır” ifadeleri kullanıldı.



Ordu, Lübnan sakinlerine "derhal" bölgeyi terk etmeleri çağrısında bulundu.

IDF, Hizbullah'ın İsrail topraklarına roketler ve füzeler atmaya hazırlandığını ve ülkeni kuzeyinde sirenlerin çaldığını bildirdi.

İsrail basını, Tel Aviv'e tüm geliş ve gidiş uçuşlarının güvenlik gerekçesiyle durdurulduğunu açıkladı.

Hizbullah'ın da İsrail saldırısına karşı roketler fırlatmaya başladığı, roketlerin İsrail'in hava savunma sistemi Demir Kubbe tarafından önlendiği bildirildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun güvenlik kabinesini Türkiye saatiyle 07.00'da toplayacağı açıklandı.

Hizbullah'tan ilk açıklama geldi.

Açıklamada, örgütün üst düzey komutanı Fuad Şükür'ün geçen ay Beyrut'ta öldürülmesine karşılık İsrail'e çok sayıda insansız hava aracıyla saldırı başlatıldığı bildirildi.

Şükür'ün öldürülmesine yönelk yanıtın biraz zaman alacağı belirtildi.

Hizbullah'ın açıklamasında, "İsrail'in geçtiğimiz ay Fuad Şükür suikastine karşılık yapılan saldırıların ilk aşaması tamamlandı. 320 den fazla Katyuşa roketiyle İsrail'e ait 11 askeri nokta vuruldu" ifadeleri kullanıldı.

OLAĞANÜSTÜ HÂL İLAN EDİLDİ

Öte yandan İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, iç cephede "acil durum" ilan etti. Gallant, ülke genelinde ise 48 saat sürecek olağanüstü hal ilan etti.

Gallant ayrıca Amerikalı mevkidaşı Lloyd Austin ile telefonda görüştü. Hizbullah'a düzenlenen saldırılara ilişkin bilgi verdi.

İsrail ordusundan yapılan son açıklamada, "Saldırılar şimdilik sadece güney Lübnan'a yönelik. Ancak tehdit olan her yeri vuracağız" denildi.

BIDEN'DAN "YAKIN İLETİŞİM" TALİMATI

ABD Ulusal Güvenlik Sözcüsü Jake Sullivan, İsrail'in kendin savunma hakkını desteklemeyi sürdüreceklerini açıkladı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise Joe Biden'ın, bölgedeki gelişmeleri yakından takip ettiği bildirildi. Biden, üst düzey yetkililere, İsrailli mevkidaşlarıyla yakın iletişim kurmaları yönünde talimat verdi.

Pentagon'dan yapılan açıklamada, "ABD Savunma Bakanı Austin, Amerika'nın, İsraı̇l'ı̇n İran ve bölgedekı̇ ortakları ı̇le vekı̇llerı̇ tarafından yapılabı̇lecek saldırılara karşı savunulması konusundakı̇ kararlılığını teyı̇t ettı̇" ifadeleri kullanıldı.

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz da İsrail'in topyekün bir savaş istemediğini, ancak sahadaki gelişmelere göre hareket edeceklerini söyledi.