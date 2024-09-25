Son Dakika: İsrail'den Lübnan'a yoğun saldırı

İsrail-Lübnan hattında günlerdir süren saldırılar devam ediyor. İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyi ve Bekaa bölgesinde kapsamlı saldırılar yürüttüğünü duyurdu. İsrail, Lübnan'ın güneyine yoğun bir saldırı düzenlediğini bildirdi.

Bölge sakinleri, İsrail'in hava saldırılarında Bekaa Vadisi ile Lübnan'ın güneyinde çok sayıda noktanın vurulduğunu aktardı.

Öte yandan Hizbullah da saldırılara karşılık İsrail'in kuzeyine roket atışlarına devam ediyor.



Hizbullah'ın attığı roketler nedeniyle İsrail'in kuzeyindeki Safed kentinde sirenlerin çaldığı belirtildi.

Hizbullah yaptığı açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki Hatzor yerleşimini ve Dado askeri üssünü onlarca roketle vurduğunu açıkladı.

Atılan roketlerin büyük çoğunluğunun İsrail'e ait savunma sistemi tarafından havada imha edildiği aktarıldı.