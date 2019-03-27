SON DAKİKA: İtalyan basını: Türkiye'den hareket eden bir gemi Libya açıklarında göçmenler tarafından kaçırıldı

Son dakika haberi! Türkiye’den demir alan bir kargo gemisi, boğulmaktan kurtardığı göçmeler tarafından kaçırıldı. İtalya Başbakanı Matteo Salvini olayı, “Bir kurtarma operasyonu değil, artık bir korsanlık faaliyeti” diyerek duyurdu.

NTV yayınına bağlanan Esma Çakır, İstanbul Küçükyalı’dan kalkarak Libya’nın Trablus limanına doğru yol alan Palau bayraklı Elhiblu 1 isimli bir kargo gemisi, denizde mahsur kalan 108 göçmeni kurtardığını ve hedefi olan Trablus’a doğru yola çıktığını bildirdi. Ancak, Afrika’ya geri dönmek istemediğini söyleyen göçmenler, geminin kontrolünü ele geçirerek, gemiyi Malta adasına doğru çevirdi.

Gemide bulunan Türk kaptan, 4’ü Hint ve biri Libyalı 6 kişilik mürettebatın son durumu bilinmiyor.

Geçtiğimiz aylarda, yardım gemilerine limanları kapatan ve kayıtdışı göçe savaş açan İtalya Başbakanı Matteo Salvini, “Bunlar mülteci değiller, korsanlar. Dürbünlerle sadece İtalya’ya bakıyorlar. Bu açıkça organize suçtur” dedi.

Malta Silahlı Kuvvetler Sözcüsü, geminin geldiği takdirde Malta limanına girmesine izin verilmeyeceğini açıkladı.

Libya Sahil Güvenlik Komutanlığına ait bir savaş gemisinin kaçırılan tankere müdahale için hareket ettiği bilgisi alındı.

