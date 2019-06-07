Son dakika haberi! Wikileaks'ın kurucusu Julian Assange'ın İngiltere'de tutulduğu hapishanedeki görüntüleri ortaya çıktı. Rus medyasına sızdırılan gizli kamera kayıtları yüksek güvenlikli Belmarsh Hapishanesi'nde çekildi. Kayıtlarda, Julian Assange, başka bir mahkum ile sohbet ederken görülüyor.

Gizli kamera görüntülerde Bir hücrenin içi de yer alıyor. Yerde birçok dergi göze çarpıyor. Ancak bu hücrenin assange'a ait olup olmadığı bilinmiyor.



Kamera kayıtlarını Assange'ın destekçisi olduğu belirtilen bir başka mahkumun çektiği ifade ediliyor.



Görüntülerin çekilmesinden kısa süre sonra sonra Assange'ın sağlığının bozulduğu, ve revirde gözlem altında tutulduğu gelen haberler arasında.



Assange, ABD tarafından eski istihbarat analisti Chelsea Manning'in 2010'da ABD ordusuna ait gizli bilgileri sızdırmasına yardım etmekle suçlanıyor.



Julian Assange kefalet koşullarını yerine getirmediği için İngiltere Mahkemesi tarafından 50 hafta hapis cezasına çarptırılmıştı.



2012 yılından beri Ekvador'un Londra Büyükelçiliği'nde yaşayan Assange, bu ülkenin siyasi sığınma hakkını iptal etmesiyle gözaltına alınmıştı.



İŞTE ASSANGE'IN TUTULDUĞU HAPİSHANEDEKİ İLK GÖRÜNTÜLERİ

