SON DAKİKA: Kanada, Avustralya ve İngiltere Filistin devletini tanıdı

Tarihi Birleşmiş Milletler Genel Kurulu öncesi üç ülke daha Filistin devletini resmi olarak tanıdığını duyurdu.

İlk açıklama Kanada'dan geldi. Başbakan Mark Carney, Kanada'nın Filistin Devleti'ni bugünden itibaren tanıdığını açıkladı.

Carney yaptığı açıklamada, "Kanada, Filistin Devleti'ni tanıyor ve hem Filistin Devleti hem de İsrail Devleti için barışçıl bir gelecek vaadini inşa etmek için ortaklık teklif ediyor" dedi.



AVUSTRALYA: İSRAİL ENGELLEMEYE ÇALIŞIYOR

Avustralya da Kanada'nın hemen ardından Filistin devletini resmi olarak tanıdığını duyurdu.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, mevcut İsrail hükümetinin Filistin devletini önlemek için metodik bir şekilde çalıştığına dikkat çekti.



Açıklamasında, "Hamas'ın Filistin'de hiçbir rolü olmamalı" diyen başbakan, "Avustralya'nın bugün Kanada ve İngiltere ile birlikte Filistin'i tanıması, iki devletli çözüm için uluslararası çabaların bir parçasıdır" dedi.

İNGİLTERE: UMUDUN SÖNMESİNE İZİN VEREMEZSİNİZ



Bir diğer tanıma açıklaması da İngiltere'den geldi. Açıklamayı Başbakan Keir Starmer yaptı.



Aynı zamanda Hamas'a yaptırım mesajı da veren Starmer, şunları söyledi: "Hamas'ın geleceği hükümette ve güvenlikte rolü olamaz. Önümüzdeki haftalarda diğer Hamas üyelerine yönelik yaptırımlar uygulanması için talimat verdim."



İngiliz başbakan, "İki devletli çözüm umudu azalıyor ancak bu umudun sönmesine izin veremezsiniz" diye ekledi.

Duyuruların ardından Filistin, "cesur kararlar" olarak nitelendirdiği açıklamaları, memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.