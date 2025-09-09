SON DAKİKA: İsrail Katar'ı vurdu: Hamas yöneticilerine suikast saldırısı
İsrail savaş uçakları, Katar'ın başkenti Doha'ya saldırılar düzenledi. İsrail ordusu, Hamas liderliğini hedef aldığını açıkladı.
Katar'ın başkenti Doha'da çok sayıda patlama sesi duyulduğu bildirildi.
Reuters'a konuşan görgü tanıkları, Katara bölgesi üzerinde dumanların yükseldiğini söyledi.
Axios haber ajansının üst düzey bir İsrailli yetkiliye dayandırarak, Doha'daki patlamaların, üst düzey Hamas yöneticilerine yönelik İsrail'in suikast saldırısı olduğunu bildirdi.
İsrail ordu radyosu, yaptığı açıklamada saldırıyı üstlendi. Açıklamada, "İsrail, Katar'daki Hamas yöneticilerine saldırı düzenlemeye çalıştı. Saldırı, Hamas liderliğinin tepesini hedef aldı" denildi.
Açıklamada, saldırının gerçekleştiği yer belirtilmedi.
"MÜZAKERE HEYETİ TOPLANTIDAYKEN VURULDU"
Katar merkezli El Cezire televizyonu bir Hamas kaynağına dayandırdığı haberinde, saldırıda, toplantı halindeki Hamas'ın ateşkes müzakere heyetinin hedef alındığını bildirdi. Heyetin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de ateşkes için ilettiği teklifi tartışırken vurulduğu belirtildi.
İsrail basını, bir İsrailli yetkiliye dayandırarak, saldırıda Hamas Siyasi Büro Başkanı Halil el Hayya'nın hedef alındığı aktardı.
Ayrıntılar geliyor...
- Etiketler :
- Haberler -
- Ortadoğu
- Patlama
- Katar