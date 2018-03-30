SON DAKİKA: Kosova'da İçişleri Bakanı ve İstihbarat Başkanı görevden alındı
SON DAKİKA HABERİ: MİT'in 6 FETÖ üyesini Türkiye'ye getirmesinin ardından Kosova'da İçişleri Bakanı ve İstihbarat Başkanı görevden alındı.
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Milli İstihbarat Teşkilatı'nın FETÖ üyesi olduğu belirtilen 6 kişiyi Türkiye'ye getirmesinin ardından Kosova'da siyasi tartışmalar başladı. Kosova Başbakanı Ramush Haradinaj, İçişleri Bakanı ve İstihbarat Başkanı'nı görevden aldı.
TWITTER'DAN TEPKİ GÖSTERMİŞTİ
Kosova Başbakanı Haradinaj dün Anadolu Ajansı'nın servis ettiği FETÖ haberinin ardından Twitter'dan açıklamalarda bulunmuştu. Operasyon hakkında kendisinin bilgilendirilmemesini eleştiren Haradinaj, "Bugün Kosova İstihbarat Servisi tarafından düzenlenen operasyonla 6 Türk vatandaşı sınırdışı edildi. Başbakan olarak ben bu operasyon hakkında bilgilendirilmedim bu nedenle hukuki ve anayasal çerçevede gereken cevabı vereceğim" demişti.
FETÖCÜLERİN YAKALANMA ANI