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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararından derin üzüntü duyduğunu söyledi. "Bir müttefik güvenilir olmalı" ifadesini kullandı.
Macron, Çad'da, mevkidaşı İdris Debi ile ortak basın toplantısında, Trump'ın, Avrupa'da rahatsızlık yaratan çekilme kararını değerlendirdi.
Fransa Cumhurbaşkanı, bir soru üzerine, ülkesinin Suriye'ye askeri olarak müdahil olmaya devam edeceğini söyledi. "Ana gücünü Amerika Birleşik Devletleri'nin oluşturduğu uluslararası koalisyonun Suriye'deki operasyonlarını tek destekçiyle yürüttüğünün unutulmaması gerektiğini" belirtti.
Paris'e saldıran teröristlere karşı savaşanların SDG, yani suriyeli kürtler olduğunu vurguladı. "Dolayısıyla herkesi bu konudaki sorumluluğunu üstlenmeye ve onlara borçlu olduğumuzu unutmamaya çağırıyorum" dedi.