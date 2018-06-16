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Rusya'nın başkenti Moskova hareketli saatler yaşıyor. Dünya Kupası kapsamında pek çok futbol severi ağırlayan şehirlerden birisi olan Moskova'da bir taksi kalabalığın arasına daldı. İlk belirlemelere göre, en az 8 kişi yaralandı.

Yapılan ilk açıklamalara göre, polis sürücünün aracının kontrolünü kaybettiği olasılığı üzerinde duruyor.



Ülke basınının yerel kaynaklara dayandırdığı haberlere göre, Kırgızistan'dan alınmış bir ehliyet ile taksicilik yaptığı belirtilen şoför ise gözaltına alındı.

"SÜRÜCÜ KAÇMAYA ÇALIŞTI"

Görgü tanıklarının ifadesine göre, kazadan sonra kaçarak olay yerinden uzaklaşmaya çalışan sürücü polis tarafından yakalandı ve gözaltına alındı.