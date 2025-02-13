Son Dakika | Münih'te bir araç kalabalığın arasına daldı, en az 15 yaralı var

Bild gazetesi Almanya'nın Münih kentı̇nde bı̇r aracın insanların arasına daldığını, çok sayıda yaralı olduğunu bildirdi.

Yerel polisin X üzerinden yaptığı açıklamaya göre, olayın ardından Dachauer bölgesinde büyük bir polis operasyonu başlatıldı.

Şehirde yarın Münih Güvenlik Konferansı düzenlenecek. Saldırının konferansın düzenleneceği yerin yakınlarında gerçekleştiği öne sürülüyor.



Aracın, bölgede Verdi sendikasının eylemi için toplanan kişilerin arasına daldığı belirtiliyor.

Münih polisi, aracın sürücüsün olay yerinde emniyete alındığını ve daha fazla tehlike arz etmediğini açıkladı.

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