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ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’ye 3.5 milyar dolarlık olası Patriot hava ve füze savunma sistemi satışını onayladı. ABD, Patriot satışını, Rus S-400'lerine alternatif sistem olarak gündemde tutmuştu.



ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) bağlı Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı, söz konusu satışın onaylanmasına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.



Yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, tahmini 3.5 milyar dolar değerinde 80 MIM-104E Güdümü Yükseltilmiş Patriot füzesi, 60 İleri Kabiliyet Patriot-3 (PAC-3) füzesi ve ilgili ekipman satışını onaylamaya karar verdi. Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı, bu satış konusunda bugün Kongreyi bilgilendirdi." ifadelerine yer verildi.



Ayrıca, söz konusu savunma sistemi paketine 4 AN/MQP-65 radar seti, 4 kilitlenme kontrol sistemi, 10 anten direk grupları, 20 M903 fırlatma istasyonu, 5 elektrik santralinin yanı sıra, iletişim teçhizatları, test cihazları, menzil programları ve destek ekipmanlarının da dahil olduğu ifade edildi.



Satışın onaylanmasının, Türkiye'nin hava savunma kapasitesine önemli esneklik kazandıracağı ifade edilen açıklamada, "Hava ve füze tehditleri ile başka saldırıları caydırma kabiliyetine sahip güvenli bir Türkiye, NATO ve Avrupa kıtasında barış ve istikrarı sağlayacaktır." denildi.



Konuya ilişkin Anadolu Ajansı muhabirine yazılı açıklamada bulunan ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi ise şu ifadeleri kullandı:



"Önerilen bu satış, önemli bir NATO müttefikinin güvenliğini artırarak ve müttefikleri ve ortakları hava ve füze tehditlerine karşı koruma çabalarına katkıda bulunarak ABD'nin dış politikası ve ulusal güvenliğine de katkıda bulunacaktır. Türkiye, hava ve füze savunma yeteneğini geliştirmek, toprak bütünlüğünü savunmak ve bölgesel tehditleri önlemek için Patriotları kullanacaktır. Önerilen satış, Türk ordusunun, düşmanca saldırılara karşı korunma ve Türkiye'nin sınırları içinde bulunan NATO Müttefiklerini koruma amaçlı savunma yeteneklerini artıracaktır."



Türkiye, S-400 hava savunma sistemlerinin temini için Rusya'yla 2017 yılında anlaşma imzalamış, bu gelişme ABD - Türkiye ilişkilerinde gerginliklere neden olmuştu.

KARAR NE ANLAMA GELİYOR?

NTV Washington Temsilcisi Hüseyin Günay, ABD'nin satış kararının ne anlama geldiğini yorumladı:

"Satışın onaylanan kısmında Patriotlar, radar sistemleri ve füze fırlatma rampaları var. ABD, bunların satışına onay verdi ama bu satışın gerçekleştiği anlamına gelmiyor. Bu sadece, ABD’nin Patriotları Türkiye'ye satmaya gönüllü olduğunu gösteriyor. Türkiye bunları almak istemiyebilir ya da ABD Kongresi bu satışı engelleyebilir.

Gelişme iki açıdan çok önemli. Birinci olarak, satış gerçekleşirse F-35’lerin teslimatının önü açılır. Şu nedenle: ABD, uzun zamandır 'Tükiye’ye S-400'leri almayın, biz Patriotları size satalım ve F-35’leri sorunsuz şekilde alın' diyordu. ABD ayrıca, 'eğer S-400’leri alacaksanız (Ki bu süreç tamamlandı ve 219’dan itibaren S-400'ler gelecek), Yunansitan'ın S-300'lerde yaptığı gibi S-400'leri aktif hale getirmeyin' mesajı veriyordu. Patriotların onaylanması, Türkiye açısından F-35’lerin teslimatının önünü önemli ölçüde açar.

Satış onayının ikinci önemli kısmı ise, Türkiye ile ABD arasında çok uzun zaman sonra bir silah satışına onay çıktı. 2015’ten bu yana Türkiye’nin hiçbir talebi ABD tarafından kabul edilmemişti. Bunu da, son dönemdeki diplomatik telefon trafiğine bağlamak mümkün.

Sonuç olarak, Trump yönetimi hava savunma sistemlerini satmak istiyor. Türkiye'nin almak isteyip istemeyeceği ve ABD Kongresi'nin satışa onay verip vermeyeceği önümüzdeki günlerde belli olacak. Henüz sürecin başındayız."