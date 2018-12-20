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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 14'üncü Yıllık Basın Toplantısı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"ZAFER KAZANILDIĞI YORUMUNA GENEL OLARAK KATILIYORUM"



Turiye'de teröre karşı önemli mesafeler alındığına işaret eden Putin, "ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suriye'de DAEŞ karşısında zafer kazanıldığı yorumuna genel olarak katılıyorum. Ancak bu terör örgütlerinin, artık Afganistan ve civar ülkelere sızma tehlikesi de söz konusu. Kendi ülkelerine dönmeleri gibi bir risk de var. Bu da ABD, Rusya, Avrupa ve Orta Asya için tehlike oluşturuyor." diye konuştu.



"ÇEKİLDİKLERİNE DAİR HERHANGİ BİR EMARE GÖRMEDİK"



Putin, ABD'nin Suriye'den çekilmesine yönelik açıklamasının ne manaya geldiğini henüz anlayamadığını belirterek "Şu anda Suriye'den çekildiklerine dair herhangi bir emare görmedik. Yıllar önce Afganistan'dan da çekileceklerini söylemişlerdi ancak hala oradalar." ifadelerini kullandı.



"ABD'NİN SURİYE'DEKİ VARLIĞI YASA DIŞIYDI"



Suriye'de siyasi çözüme yönelik sürecin devam ettiğini belirten Putin, "ABD'nin Suriye'deki varlığı yasa dışıydı. Rusya olarak, İstanbul zirvesinde, Türkiye, Almanya ve Fransa ile aldığımız karar doğrultusunda, Suriye anayasa komitesinin kurulması için elimizden geleni yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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