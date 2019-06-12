Son dakika haberi! Türkiye ve Rusya'nın arabuluculuğunda Suriye'nin kuzeyinde bulunan İdlib'de muhalifler ve hükümet güçleri arasında ateşkes ilan edildiği duyuruldu.
Reuters'ın Rus medyasına dayandırdığı haberinde ateşkesin gerginliği azaltma bölgesi için yapıldığı belirtildi.
Ateşkes sayesinde şiddet olaylarının büyük oranda düştüğü ifade edildi. Ateşkesin ne kadar süreceğine dair ise bilgi verilmedi.
SON DAKİKA: Reuters: Türkiye-Rusya arabuluculuğunda İdlib'de ateşkes sağlandı
NTV HaberDünya
SON DAKİKA HABERİ: Reuters haber ajansı Türkiye ve Rusya'nın arabulucuğunda İdlib'de ateşkes sağlandığını bildirdi.
Son dakika haberi! Türkiye ve Rusya'nın arabuluculuğunda Suriye'nin kuzeyinde bulunan İdlib'de muhalifler ve hükümet güçleri arasında ateşkes ilan edildiği duyuruldu.