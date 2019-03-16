Son dakika haberi! Reuters haber ajansının Türk yetkililere dayandırdığı haberine göre 49 kişinin ölümüne neden olan teröristin Türkiye'de bulunduğu sırada bağlantıda olduğu kişiler ve neler yaptığı araştırılmaya başlandı.

Edinilen bilgiye göre terörist, Türkiye'ye birden fazla kez ziyarette bulundu ve uzun süreler kaldı. Teröristin Avrupa, Asya ve Afrika'da da birçok ülkede bulunmuş olabileceği üzerinde durulduğu belirtildi.



TRT World, teröristin Türkiye'ye giriş anını yayınladı.

TRT World'ün haberine göre ise terörist, 17-20 Eylül 2016 ve 13 Eylül-25 Ekim 2016 tarihleri arasında Türkiye'de bulundu.



Terörist geçtiğimiz yıl 9-15 Kasım tarihleri arasında ise Bulgaristan'da da bulundu. Teröristin Bulgaristan'da tarihi yerleri görmek ve Bulgaristan tarihini öğrenmek için ülkede bulunduğu bildirildi.

MANİFESTO YAYIMLAMIŞ

