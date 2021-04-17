SON DAKİKA: Rus İstihbarat Servisi, Ukrayna konsolosunu gözaltına aldı

SON DAKİKA HABERİ: Rusya Federal Güvenlik Servisi, Ukrayna'nın St. Petersburg Konsolosu Aleksandr Sosonyuk'u "gizli bilgiler temin ettiği" iddiasıyla gözaltına aldı.

17.04.2021 - 11:04 | Son Güncelleme : 17.04.2021 - 11:24

SON DAKİKA: Rus İstihbarat Servisi, Ukrayna konsolosunu gözaltına aldı

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Interfax haber ajansına göre Sosonyuk, ismi açıklanmayan bir Rus vatandaşından güvenlik birimlerine ait gizli bilgiler temin ederken suçüstü yakalandı.Bunun üzerine Ukraynalı konsolos gözaltına alındı.

Rusya Federal Güvenlik Servisinden yapılan açıklamada, "Bu faaliyet diplomatik çalışan statüsüyle uyumsuzdur ve Rusya Federasyonu'na karşı açıkça düşmanca niteliktedir." ifadesi kullanıldı.

İddiaya ilişkin Ukrayna'dan henüz bir açıklama gelmedi. Olay, Rusya-Ukrayna hattındaki gerilimi daha da artıracak nitelikte.

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