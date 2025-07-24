SON DAKİKA: Rusya'da yolcu uçağı düştü

Rusya'da An-24 model yolcu uçağının, Amur bölgesinde kuleyle bağlantısının kesilmesinin ardından düştüğü duyuruldu.

Uçağın enkazının bulunduğu bildirildi.

Shot haber ajansı ise uçağın Angara Airline'a ait oldyğunu, Tynda bölgesinden Çin sınırındaki Amur'a uçtuğunu açıkladı.

Amur bölgesi valisi Vasiliy Orlov, kaybolan uçakta 43 yolcu ve 6 kişilik mürettebatın olduğunu bildirdi. Vali, yolculardan 5'inin çocuk olduğunu söyledi.

Bilgiyi Interfax haber ajansı paylaştı.

Uçağın, varış noktasından birkaç kilometre mesafede kaybolduğu ifade edilmiş, uçağı aramak için bögeye kurtarma ekiplerinin gönderildiği bildirilmişti.

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