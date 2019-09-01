Son dakika haberi! Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD'nin saldırısının daha önce varılan anlaşmaların da ihlali anlamı taşıdığı belirtildi.
Saldırıda çok sayıda kişininin hayatını kaybettiği vurgulandı.
ABD'nin saldırı öncesinde Rusya ve Türkiye'yi bilgilendirmediği açıklandı. Son zamanlarda bölgeye Rusya ve Suriye rejimine ait savaş uçaklarının saldırı düzenlemediği de vurgulandı.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, İdlib'deki El Kaide hedefine hava saldırısı düzenlediklerini duyurmuştu.
İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi saldırıda en az 40 örgüt üyesinin öldüğünü açıklamıştı.
SON DAKİKA: Rusya: ABD'nin İdlib'e saldırıları bölgedeki ateşkesi tehlikeye atıyor
NTVDünya
SON DAKİKA HABERİ: Rusya, ABD'nin İdlib'deki hava saldırılarının bölgede tek taraflı ilan edilen ateşkesi tehlikeye attığını duyurdu.
Son dakika haberi! Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD'nin saldırısının daha önce varılan anlaşmaların da ihlali anlamı taşıdığı belirtildi.